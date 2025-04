CB Correio Braziliense

Ibama abre inscrições para estágio - (crédito: Divulgação)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu inscrições, até 9 de abril, para o 1º processo seletivo de estágio supervisionado de 2025. O objetivo é selecionar estudantes dos ensinos superior e médio para atuarem em diversas unidades do Instituto em diversas regiões do país.

Para o ensino superior, há cursos disponíveis nas áreas: administração; administração pública; agronomia; arquitetura; arquivologia; ciência da computação; ciências agrárias; ciências biológicas; ciências contábeis; ciências políticas; direito; editoração; engenharia ambiental; engenharia florestal; geografia; gestão pública; jornalismo; oceanografia; pedagogia; publicidade e propaganda; relações internacionais; relações públicas; e secretariado executivo.

Os cursos para ensino superior serão ofertados em Brasília, Manaus, Macapá, Salvador; Eunápolis (BA), Fortaleza, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Cuiabá, Altamira (PA), Teresina, União da Vitória (PR), Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó (SC); Itajaí (SC), Aracaju, São Paulo, Ribeirão Preto (SP) e Palmas. Já para o ensino médio, as localidades serão: Brasília, Ilhéus (BA), Juazeiro (BA), Vitória, Goiânia, Juína (MT), Curitiba, União da Vitória (PR), Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista e São Paulo.

Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado(a) em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com estágio previsto no projeto pedagógico, ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio e não ter estagiado no Ibama nos últimos dois anos, exceto para pessoas com deficiência.

A bolsa-auxílio mensal será de R$ 486,05 para o ensino médio e R$ 787,98 para o ensino superior, com auxílio-transporte de R$ 10 por dia e carga horária de 20 horas semanais. Confira o edital e se inscreva pelo site.