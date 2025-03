Concurso Ibama: locais de provas já estão disponíveis

FA Francisco Artur de Lima

Os cargos ofertados serão para analistas administrativo e ambiental - (crédito: wikimedia commons ibama)

Inscritos nas 460 vagas no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para os cargos de analistas administrativo e ambiental já podem conferir os locais para a realização das provas, previstas para esta sexta-feira (28/3).

De acordo com publicação no Diário Oficial da União desta segunda (24/3), candidatos poderão consultas os locais de prova no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

A seleção prevê vagas com remuneração de até R$ 9.994,60, podendo ser maior a depender qualificação do candidato. Serão 330 oportunidades para analista ambiental, e 130 chances para o cargo de analista administrativo. O certame do Ibama prevê a reserva de 20% das vagas para as pessoas negras e 5% para os candidatos com deficiência.

Provas

O concurso público para analista do Ibama será composto por avaliações objetivas e discursivas. Nas provas objetivas, haverá 50 questões de conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos. As perguntas valerão 120 pontos.

A prova discursiva consistirá em uma redação de até 30 linhas. Serão avaliados: o conteúdo, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas cultas da língua portuguesa. A divulgação do edital de resultado definitivo nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva está prevista para 7 de maio.