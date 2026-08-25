Ciee disponibiliza mais de 700 vagas de estágios

Correio Braziliense

Estágio concentra maior oferta nas áreas administrativa, educação e saúde - (crédito: Divulgação / Ciee)



Agosto, mês em que é celebrado o Dia do Estagiário, também coincide com um período importante para estudantes interessados em iniciar uma experiência profissional. O segundo semestre é tradicionalmente um dos momentos de maior movimentação para novas contratações de estagiários, com abertura de vagas após o período de férias acadêmicas.

Em celebrações do “mês do estagiário", o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) chega à última semana do mês com 751 oportunidades de estágio abertas no Distrito Federal. As vagas contemplam estudantes e jovens em diferentes etapas de formação e representam caminhos para ampliar a qualificação profissional.

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Entre as 751 vagas de estágio para o Distrito Federal, a área Administrativa concentra o maior número, com 195 vagas, seguida por educação (92), ensino médio (85), saúde (71), campo do direito (49), contabilidade (38) e informática (37), construção civil (25), comunicação (19), marketing (17), esportes (17), psicologia (16), administração técnica (16), design (15), saúde técnica (11), elétrica-eletrônica técnica (7), farmácia (5), arquitetura e urbanismo (4), nutrição (3), química (3), secretariado (2), letras (2), economia (2), produção mecânica (2), segurança técnica (2), entre outras áreas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal do Ciee ou presencialmente na unidade do Ciee-DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste.