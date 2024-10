Evento reúne universidades britânicas para discutir pós-graduação

CB Correio Braziliense

Saiba como fazer uma pós-graduação no Reino Unido - (crédito: Divulgação/Estudar-Fora)

Por Fabio Nakashima

Brasileiros que desejam fazer uma pós-graduação no exterior terão a oportunidade de conversar com especialistas de algumas das melhores universidades do mundo, em 26 de outubro, às 14h.

A Fundação Estudar, por meio do pilar Estudar Fora, está promovendo o evento que contará com especialistas da Cambridge University, Imperial College London, The London School of Economics and Political Science, University of Manchester, University of St Andrews e University College London, além de representantes da Bolsa Chevening e do British Council.

O evento terá uma programação exclusiva com bate-papos com especialistas, traduzidos de forma simultânea, sobre todo o funcionamento do sistema educacional britânico, como conquistar apoio financeiro para custear os estudos, quais as carreiras disponíveis e como emitir o visto. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

O Reino Unido é o segundo destino mais procurado por brasileiros que querem estudar fora e recebe, anualmente, 440 mil estudantes internacionais, aproximadamente. “Essa é a primeira edição do Study in the UK Day. Queremos mostrar as oportunidades que o Reino Unido oferece e dar todo o suporte necessário para os brasileiros que querem estudar fora”, afirma Beatriz Alvarenga, especialista em educação superior da Fundação Estudar.

Anote:

Evento: Study in the UK Day

Data: 26 de outubro

Horário: a partir das 14h

Plataforma: Zoom – evento com tradução simultânea

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqCmR0g9VoXz7Q97AZqHPhBZkl_hNry-Rk_RzZ5FPMpBZQCg/viewform