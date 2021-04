Confira resultado parcial das notas do Sisu 2021 no DF, desta sexta (9)

E EuEstudante

Até esta sexta-feira (9/4) a nota de corte mais alta registrada no Distrito Federal por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) era para o curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), com 786,73 pontos. No entanto, o resultado é provisório e pode mudar até o término do período de inscrições, às 23h59.

Além das Escs, o Instituto Federal de Brasília (IFB) também oferece vagas por meio do programa. Nesta sexta-feira (9), curso de ciência da computação (725,68) aparece na segunda colocação do ranking das maiores notas de corte do DF; seguido pelo curso de biologia (700,9). Confira o ranking completo:

Escs - Medicina: 786,73

IFB - Abi - Ciência da computação: 725,68

IFB - Biologia: 700,9

Escs - Enfermagem: 699,93

IFB - Design de moda: 696,04

IFB - Gastronomia: 691,6

IFB - Física: 689,59

IFB - Automação industrial: 677,52

IFB - Logística: 675,71

IFB - Letras - Língua Portuguesa: 675,03

IFB - Matemática: 674,08

IFB - Letras - Inglês: 673,07

IFB - Química: 665,32

IFB - Letras - Espanhol: 664,23

IFB - Pedagogia: 656,92

IFB - Design de produto: 648,96

IFB - Geografia: 647,4

IFB - Agroecologia: 639,5

IFB - Hotelaria: 637,66

IFB - Secretariado: 637,39

IFB - Alimentos: 618,72

No Sisu 2021, o Instituto Federal de Brasília oferece 762 vagas espalhadas em 19 cursos; e a Escs disponibiliza 160 vagas, divididas igualmente entre os cursos de medicina e enfermagem. Vale lembrar, que a nota de corte é calculada automaticamente a cada dia em que as inscrições estiverem abertas. O valor corresponde à menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados. Sendo assim, a nota de corte não é determinante da aprovação, pois pode mudar com novas matrículas ou desistências.



Para participar do Sisu, é necessário ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação, além de não ter participado do certame na condição de treineiro. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (9/4) por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.