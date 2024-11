Sisu 2025: Prazo de adesão das Universidades Públicas inicia hoje

JR João Ribeiro

O prazo de adesão das Universidades Públicas na única edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025, do Ministério da Educação (MEC), inicia hoje (25/11). O período de inscrições será iniciado no dia 15 de janeiro de 2025, com o final previsto para 18 de janeiro. A seleção será com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizadas no dia 3 e 10 de novembro deste ano.

O processo seletivo Sisu utiliza as notas do Enem como critério de classificação para vagas em graduações de instituições públicas de ensino superior. Os pesos específicos para as áreas de conhecimento avaliadas no exame nacional e as notas exigidas para cada curso são decididas pelas universidades.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter feito a edição mais recente do Enem, sem ser treineiro, e não ter zerado a redação. O Sisu não tem limite de renda, nem de idade. O período de adesão das Universidades Públicas se encerra no dia 29 de novembro deste ano, o período de retificação será nos dias entre 2 e 6 de dezembro de 2024.

