Prouni 2025 tem 197 mil pré-selecionados para o 1º semestre

CB Correio Braziliense

Foram ofertadas 338.444 bolsas, entre integrais e parciais, para 403 cursos em 1.031 instituições. - (crédito: Divulgação/MEC.)

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) teve 197.080 pré-selecionados, apenas na primeira chamada. Ao todo, 768.296 pessoas se inscreveram para a edição, registrando cerca de 1,5 milhão de inscrições. O resultado da primeira chamada foi publicado às 18h (horário de Brasília) desta terça-feira, 4 de fevereiro, pelo Ministério da Educação (MEC).

Nesta edição, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais. De acordo com o balanço da pasta, o estado com maior número de pré-selecionados foi São Paulo, com 38.215 estudantes. Em seguida, estão Minas Gerais (18.506) e Bahia (114.862).

O ranking dos três cursos mais concorridos é liderado por direito, com mais de 100 mil inscritos e 17.631 pré-selecionados. A lista é completada por administração, com 63,2 mil inscritos e 16,2 mil pré-selecionados, e pedagogia, com 45,2 mil inscritos e 11,8 mil pré-selecionados. edagogia lidera com 14.812 inscritos. Em seguida, estão educação física (4.328), história (1.644) e ciências biológicas (1.515).?

O resultado está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A segunda chamada será divulgada em 28 de fevereiro.