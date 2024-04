Escola da Defensoria Pública promove curso sobre resolução de conflitos

CB Correio Braziliense

Escola da Defensoria Pública do DF - (crédito: Bruno Peres/Esp. CB/D.A Press)

“Inovação em resolução de disputas: Negociação estratégica e liderança adaptativa para Defensoria Pública do DF” é o nome do curso inédito da Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF). A qualificação ofertará 34 bolsas integrais com 80 horas-aula e será ministrada pelo juiz do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) André Gomma, de 17 de maio a 2 de agosto, para defensores públicos e servidores da instituição.

Um dos focos do curso é fortalecer a política interna de capacitação e aperfeiçoamento da Defensoria, visando à prestação de serviços de qualidade para a população assistida pela instituição.

A proposta central será oferecer uma abordagem de resolução de conflitos pacífica e colaborativa, além de fornecer exercícios de simulação, habilidades práticas de resolução de conflitos e técnicas de comunicação eficazes. Os alunos que participarem se beneficiarão de uma jornada de aprendizado, técnicas de comunicação e desenvolvimento nas últimas inovações em resolução de disputas.

Para mais detalhes, é possível acessar o edital do curso no site da Escola da Defensoria Pública do DF.



*Com informações da Defensoria Pública do DF