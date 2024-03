Defensoria Pública tem nova unidade móvel de atendimento

A Defensoria Pública do Distrito Federal tem uma nova unidade móvel de atendimento itinerante para ampliar o serviço à população em situação de vulnerabilidade do DF. Em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), percorrerá diversas regiões administrativas do DF para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. O modelo também é o primeiro da América Latina destinado ao atendimento prioritário do sistema carcerário. O intuito é descentralizar o atendimento dos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) da Defensoria Pública do DF, aproximando a instituição das comunidades.

A unidade móvel, conhecida como Carreta da Defensoria tem rampa de acessibilidade e espaço adaptado com banheiro para atender pessoas com deficiência, dois andares, sala de avanço automatizada, recepção, copa com filtros de água potável, frigobar, microondas e cafeteira, banheiro, mobiliários, equipamentos para atendimento ao público, ambiente climatizado com ar-condicionado, tecnologia de descontaminação ativa do ar contra microrganismos para promover a segurança microbiológica contra bactérias e vírus, inclusive Covid-19. A nova Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da DPDF conta também com infraestrutura de transmissão de dados, tráfego de rede Gigabit, monitoramento de segurança, instalação mobile e internet móvel de ponta para agilizar os atendimentos.



Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a modernização da unidade móvel trará impactos positivos significativos para a eficácia, a eficiência e o alcance dos serviços oferecidos pela instituição, contribuindo para uma prestação de serviços mais inclusiva. “A nova carreta da Defensoria foi equipada com recursos avançados para tornar os serviços mais acessíveis a todos. O objetivo é simplificar o processo de busca por assistência jurídica, reduzindo a burocracia e tornando mais fácil para as pessoas terem acesso a informações e orientações legais, demonstrando o compromisso com a comunidade e fortalecendo a confiança nas instituições de justiça”, explicou.

Em fevereiro deste ano, o novo equipamento realizou atendimentos diários nas ações de combate à dengue em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF), além de servir como posto de hidratação climatizado para a população. As iniciativas tiveram como objetivo promover a conscientização sobre formas de combater a proliferação e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. A Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da DPDF ficara à disposição da Secretaria de Saúde enquanto durar a epidemia de dengue.