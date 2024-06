EMPREENDEDORISMO

Conexão e novos propósitos: empresas juniores se reúnem neste sábado (15/6) Evento reúne empresas juniores da capital para um momento de conexões e possível negócios. Como convidado especial, o gerente de Planta da Bunge, Alessandro Trombeta, vai trazer a pauta do papel da ambidestria organizacional no crescimento sustentável do negócio