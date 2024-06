Asa Norte recebe operação de acolhimento da população de rua

Ações de acolhimento de pessoas em situação de rua ocorreram na Asa Norte, nessa quinta-feira (13/6), e se estendeu para esta sexta-feira (14/6). Essa foi a primeira abordagem desde a implementação do Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua. A previsão é que esta operação ocorra duas vezes por semana, em diferentes regiões administrativas.

Nas áreas ocupadas servidores do GDF foram para uma primeira abordagem e para ofertar aos cidadãos serviços de saúde, educação, assistência social, vagas em abrigos, orientação sobre tratamento a animais domésticos, benefícios – benefício excepcional no valor de R$ 600 — e políticas públicas, como vagas no programa de qualificação profissional RenovaDF e o cadastramento para unidades habitacionais.



A operação ocorre sob coordenação da Casa Civil com a participação das secretarias Desenvolvimento Social (Sedes), de Saúde (SES), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Sedet), de Segurança Pública (SSP), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), do Departamento de Trânsito (Detran), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Tutelar.



*Com informações da Agência Brasília





