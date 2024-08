JG Júlia Giusti*

Profissionais já incorporam IA na rotina para otimizar atividades e impulsionar resultados no trabalho - (crédito: Maurenilson Freire)

Pesquisa deste ano da Thomson Reuters, empresa global de conteúdo e tecnologia, aponta que 77% dos mais de 2.200 profissionais entrevistados, como advogados e contadores, acreditam que a inteligência artificial (IA) terá alto impacto no trabalho nos próximos cinco anos, aumento de 10% em relação a 2023. O levantamento prevê que a inteligência artificial deve economizar 12 horas por semana aos profissionais até 2029, o que equivale a um colega adicional para cada dez membros da equipe. "A IA no trabalho pode trazer inovações, melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e fornecer benefícios econômicos, aumentando a produtividade, gerando valor e abrindo espaço para maior satisfação com o trabalho", aponta a country leader da Thomson Reuters, Andréa Ziravello.

Outro estudo, da empresa de estratégia de negócios Boston Consulting Group (BCG), feita com 13 mil líderes executivos e funcionários na linha de frente de 15 países, mostrou que o Brasil é o segundo que mais confia no uso de IA no trabalho (52%), atrás apenas da Índia (54%). A média geral entre os países subiu de 26% para 42% entre 2023 e 2024, o que se deve ao crescimento do uso da IA no trabalho. Entre os setores que mais têm recebido as transformações da tecnologia, estão os da saúde, educação, administração e marketing.



Saúde

A IA é uma ferramenta tecnológica que vem sendo desenvolvida desde o século 20, mas tem se popularizado cada vez mais no dia a dia. Capaz de gerar imagens, produzir conteúdos e otimizar processos, já está em uso em diversas áreas do mercado de trabalho, reorganizando dinâmicas nesse campo.

Uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford e pelo McKinsey Global Institute, empresa de consultoria de gestão, considera que 70% dos empregos médicos são automatizáveis. Outros estudos publicados em revistas científicas, como Nature Medicine e Radiology, revelam que o diagnóstico da IA é mais preciso que o de patologistas humanos.

Além disso, a IA tem auxiliado médicos no cuidado com os pacientes, otimizando atendimentos e possibilitando uma análise mais aprofundada dos diagnósticos. Esse é o caso de Isaias Chaves, 39 anos, médico ortopedista que faz cirurgias em sua clínica com auxílio da inteligência artificial. Ele conta que usa a tecnologia em exames pré-operatórios, na simulação de resultados e durante a colocação de próteses de quadril e joelho, para mapear a posição das próteses de acordo com a anatomia dos pacientes, descrevendo um resultado muito positivo.

"Antes da inteligência artificial, as próteses de joelho eram implantadas em um posicionamento padrão, o que favorecia um alto índice de insatisfação pós-operatória. Com a IA, o implante é checado durante a cirurgia e feito de acordo com a anatomia dos pacientes, melhorando os resultados cirúrgicos e a satisfação deles", diz Isaias.

Apesar desses benefícios, há risco de erros na leitura de dados pelos algoritmos ou ainda de vazamento de dados pessoais, o que se complica com a dependência das ferramentas de IA, como explica o infectologista José Ribamar Branco, diretor técnico do Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano (Indsh) e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (Ibsp). Para contornar essas questões, ele defende atuação coletiva dos setores de saúde.

"Os riscos da IA incluem resultados insatisfatórios e violações de privacidade e segurança. A dependência excessiva dessas ferramentas pode levar a erros e supervisão inadequada. A colaboração entre clínicos, pesquisadores e formuladores de políticas é essencial para garantir que as IAs se alinhem aos princípios éticos e ao atendimento centrado no paciente", aponta José Ribamar.

Diante disso, Chaves afirma ser fundamental a supervisão das inteligências artificiais pelos profissionais da saúde. Para ele, de nada adianta a precisão da IA se ela não estiver acompanhada pela análise de um ser humano. Por isso, ele acredita na capacitação dos médicos para lidar com a tecnologia.

"A IA funciona apenas como um auxiliar, porque, se os seus parâmetros forem seguidos cegamente, o cirurgião pode cometer erros. Por mais que as tecnologias favoreçam uma perfeição cirúrgica, a avaliação humana sempre terá maior peso, porque eu opero pessoas com sentimentos e desejos, e a IA interpreta dados. A capacitação e introdução da IA na rotina médica é uma necessidade", defende o ortopedista.

Administração

Em 2020, a Universidade de Oxford previu que 89% das tarefas administrativas, contábeis e financeiras estavam sob risco de automação. Da mesma forma, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicou que cerca de 96% dos empregos administrativos têm alto potencial de automação por inteligência artificial.

Nessa área, a análise de dados pela IA permite uma compreensão mais aprofundada do mercado e dos clientes, possibilitando estratégias de negócios mais eficazes, atendimento personalizado e comunicação eficiente. Caio Ludgero, 22 anos, é gestor administrativo e financeiro e usa IA no processamento de dados e no acompanhamento de clientes. Isso ocorre, segundo ele, por meio de softwares consultivos e de geração de resumos de gravações, ferramentas que facilitam o desempenho de tarefas repetitivas e transmitem confiança. "A economia de tempo é inigualável, e a maior habilidade da IA é a criação espontânea, que ocorre embasada em um banco de dados robusto", diz Caio.

O gestor afirma que há uma grande defasagem no acesso a conhecimentos para lidar com a IA no trabalho, o que pode levar à substituição dos profissionais que não têm domínio da tecnologia. "Possuímos ainda o obstáculo da acessibilidade, tendo em vista que parte da população não tem acesso a equipamentos ou conhecimentos básicos para usar a IA. Acredito que poucas profissões venham a ser substituídas por robôs. Porém, os profissionais que não sabem utilizar essas tecnologias serão trocados pelos que as dominam", declara.

Marketing

No setor de produção e consumo de serviços, a inteligência artificial é muito usada na criação e no gerenciamento de conteúdos, assim como na personalização para os usuários. Gabriela Bueno, 33 anos, trabalha com marketing há quatro anos e relata que usa a IA para traduzir materiais, organizar tarefas e ideias, editar vídeos e atender clientes. Hoje, ela atua em planejamento estratégico para as redes sociais na área da saúde e descreve que a ferramenta tecnológica tem lhe ajudado bastante.

"A IA nos ajuda a traduzir conteúdos, para que possamos nos atualizar de forma mais rápida. A gente também consegue gravar com a qualidade de imagem semelhante a de uma câmera profissional, editar vídeos e colocar legendas. A IA tem me ajudado não só na parte de planejamento e estratégia, mas também no atendimento ao cliente", expõe.

Para Gabriela, os principais desafios do uso de IA no marketing incluem ética ao lidar com as informações e filtragem do que é proposto pela tecnologia. Por isso, ela acredita que a IA nos setores de comunicação deve ser aplicada sob a supervisão humana, defendendo também a capacitação dos profissionais.

"Vejo muitas pessoas que não dominam os comandos a serem utilizados para obter informações, principalmente, em textos. A IA está aí, não tem como negar. Precisamos trabalhar a favor dela, para oferecermos informações mais ricas, saindo da superficialidade. Participar de cursos e demais formatos de aprendizado com uma visão crítica e inteligente é o que faz toda a diferença na utilização da IA", declara a profissional.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues

Saiba Mais Educação básica Encceja 2024: veja os locais de prova disponíveis

Encceja 2024: veja os locais de prova disponíveis Estágio MPF está com inscrições abertas para estágio em diversas áreas

MPF está com inscrições abertas para estágio em diversas áreas Educação básica Ideb 2023: escolas nota 10 são todas do Nordeste

Ideb 2023: escolas nota 10 são todas do Nordeste Concursos CNU mobiliza 2,1 milhões de candidatos; 200 mil apenas no DF

CNU mobiliza 2,1 milhões de candidatos; 200 mil apenas no DF Educação básica Ideb mostra dificuldades na transição no ensino básico

Ideb mostra dificuldades na transição no ensino básico Educação básica Abandono no ensino médio é menor em escolas públicas integrais