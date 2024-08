CB Correio Braziliense

Os estudantes podem se candidatar até domingo (18/8), por meio da página do processo seletivo - (crédito: Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para estágio em diversas áreas da graduação. Os estudantes podem se candidatar até domingo (18/8), por meio da página do processo seletivo. Para efetuar a inscrição, o participante deve enviar a documentação exigida no edital.

As vagas são para três unidades do órgão: Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF); ou Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1) ou Procuradoria-Geral da República (PGR); e Auditoria Interna do Ministério Público da União (Audin/MPU).

Há vagas para estudantes de pós-graduação e para os cursos de direito, administração, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, engenharia elétrica, secretariado, tecnologia da informação - suporte técnico, tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão pública, gestão financeira, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia de sistemas para internet, ciências da computação, engenharia de software, engenharia de redes, sistemas de comunicação, etc.

Os candidatos serão avaliados por uma prova objetiva online, marcada para 1º de setembro. Os aprovados passarão para a segunda fase (classificatória) da seleção. Os estudantes de direito terão o lançamento do valor do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); para os demais cursos, será lançado o valor do Índice Geral de Cursos (IGC).

Os aprovados receberão bolsa no valor de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 2.055,65 para pós-graduação. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais e os estudantes também receberão um auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e um seguro contra acidentes pessoais. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.