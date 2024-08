UnB terá segundo turno para escolha de reitora; veja as candidatas

Td Talita de Souza

Olgamir Amancia e Rozana Reigota se enfrentarão no segundo turno das eleições para reitora da UnB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB - Reprodução/CB)

A escolha da nova reitora e do novo vice-reitor da Universidade de Brasília (UnB) será decidida em segundo turno. Agora, os alunos terão que escolher entre a chapa 90 - Pensar e fazer UnB, com a candidata Olgamir Amancia Ferreira para reitora e Gustavo Adolfo para vice-reitor, e a chapa 93, com a candidata Rozana Reigota para reitora e Márcio Muiz para vice-reitor.

A constatação do segundo turno foi feita após o fim da contagem de votos, por volta das 5h18 desta sexta-feira (23/8), pela Comissão Organizadora da Consulta (COC) da universidade.

Na votação, a chapa 93 - Imagine UnB, de Rozana Reigota, terminou com 42,08%, enquanto a chapa 90 - Pensar e fazer UnB, de Olgamir Amancia, teve 31,18% dos votos.

A chapa 99- A UnB que queremos, que tinha Maria Fátima de Sousa como candidata a reitora e Paulo Celso para vice-reitor, terminou a disputa com 26,74%.

De acordo com o cronograma disponibilizado pelo COC no início da disputa para reitor, o segundo turno ocorrerá entre 3 e 4 de setembro. A apuração será feita em seguida, em 5 e 6 de setembro.