Fort Atacadista promove feirão de vagas nesta quinta-feira (12/9)

Feirão de vagas em Sol Nascente oferece vagas limitadas - (crédito: Divulgação/Fort Atacadista)

Presente em cinco estados e no Distrito Federal, o Fort Atacadista, do Grupo Pereira, promove um feirão de vagas nesta quinta-feira (12/9) para contratação nas funções de repositor, operador de caixa e auxiliar de perecíveis na loja de Sol Nascente, localizada na Quadra QNP 27, Área Especial 01 S/N - SH. Serão disponibilizadas 15 senhas, com atendimento por ordem de chegada.

Os interessados devem se apresentar com currículo profissional e caneta a partir das 14h. Os benefícios incluem assistência odontológica, alimentação na empresa, vale transporte, seguro de vida, cartão com desconto para funcionários, suporte social e produtividade (em algumas funções). Vagas são válidas também para pessoas com deficiência (PcD).

Sobre a empresa

Fundado em 1962 na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira é o primeiro varejista brasileiro a ser contemplado com o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e retenção de funcionários 50+. Neste ano, completou 62 anos de história e atualmente conta com mais de 19 mil funcionários nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

Serviço

Feirão de vagas da Fort Atacadista

Data: 12 de setembro

Local: Quadra QNP 27, Área Especial 01 S/N - SH Sol Nascente

Horário: 14h

Atendimento limitado e por ordem de chegada. Vagas válidas para pessoas com deficiência (PcD).