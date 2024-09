2ª edição da Festa do Livro da UnB começa nesta terça-feira (10/9)

Ad Alessandro de Oliveira HS Henrique Sucena

Evento será no Restaurante Universitário (RU) da UnB, de hoje a quinta-feira - (crédito: Henrique Sucena)

A 2ª Festa do Livro da Universidade de Brasília (UnB) começa nesta terça-feira (10/9) e vai até quinta-feira (12/9), com o tema "O livro em destaque".

A festa será realizada no Restaurante Universitário (RU) com a participação de editoras parceiras, como Edusp e Vozes (patrocinadoras do evento), Unesp, Editora Unicamp, Fiocruz, Livraria do Chiquinho, entre outros. As obras serão ofertadas com 30% de desconto e haverá sorteios de brindes.

A coordenadora do evento e diretora da Editora UnB Germana Henrique conta que o evento surgiu como uma forma de divulgação de estudos universitários. "Eu sempre quis fazer um evento para promover o livro, mas, devido a pandemia, tivemos que esperar um pouco. Precisamos dar destaque aos livros, à ciência, à cultura, conseguindo, assim, trazer visibilidade para os nossos estudiosos", disse.

As expectativas estão boas, com a presença de grandes obras. Germana complementa que a ideia é superar a primeira edição. "Queremos não somente atrair o público universitário, precisamos contar com todo o DF, buscando atrair as escolas, para que assim consigamos desenvolver as ideias presentes na festa e fazer deste evento um sucesso", assinalou.

O geógrafo e professor emérito da UnB Aldo Paviani apresentará a sua obra Brasília 60 anos, desigualdade socioespacial. "É uma obra com diversos autores da Universidade de Brasília e também de fora dela que tratam justamente do processo de evolução urbana com uma qualidade de bem-estar mal distribuída no território", explica.

Aldo espera contar com a presença de muitos estudantes, de professores e de pessoas da área da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEEDF) que desejam conhecer os aspectos socioespaciais da nossa capital. "Eu espero que tenhamos uma festa rica, não só com o lançamento do livro, como também de outras obras que a editora também publicaram", finaliza.

*Estagiários sob supervisão de Patrick Selvatti