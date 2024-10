Pão de Açúcar abre vagas para operador de loja

CB Correio Braziliense

Pão de Açúcar abre vagas para operador de caixa - (crédito: Divulgação)

O supermercado Pão de Açúcar está com 24 vagas abertas para as unidades de Brasília, localizadas no Setor Sudoeste, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, Guará, Lago Sul e Lago Norte. As posições são para operador(a) de loja, que abrangem uma variedade de funções, principalmente nas seções voltadas para o segmento de perecíveis, como carnes e aves, padaria e peixaria.

As lojas também abrem seleção para atendimento na frente de caixa e para outras funções. Entre as atribuições, os funcionários deverão realizar procedimentos de abertura, fechamento de caixa e conferências, reposição de mercadorias, organização e precificação de produtos.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo. Alguns benefícios são: assistência médica e odontológica, seguro de vida, parcerias com academias, vale-refeição e vale-transporte. As candidaturas podem ser feitas pelo e-mail: vagas.gpa2@gpabr.com; ou pelo Whatsapp: (62) 99563-4058. Mais informações pelo site.