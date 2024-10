Feira no Gama vai oferecer mais de 300 vagas de emprego nesta sexta

Para quem está buscando uma vaga de emprego, a unidade da Grau Técnico localizada no Gama realizará, na próxima sexta-feira (11/10), mais uma edição da Feira de Empregabilidade, oferecendo mais de 300 vagas, em diversas áreas.

O evento ocorrerá das 9h às 17h e é gratuito, com oportunidades voltadas para estudantes, recém-formados e profissionais que buscam colocação ou recolocação no mercado de trabalho.

O principal objetivo da feira é conectar candidatos às vagas de emprego e importantes empregadores da região estarão presentes. As vagas disponíveis são para funções como atendente de padaria, serviços gerais, operador de caixa, cuidador de idosos, auxiliar administrativo, assistente administrativo e recepcionista.

As vagas abrangem diferentes níveis de formação, desde médio e técnico, até superior, com posições em regime CLT e estágios. Os processos seletivos serão realizados no próprio dia do evento. Além das entrevistas de emprego, o público terá acesso a serviços gratuitos de saúde e estética.

Diretora da unidade da Grau Técnico Gama, Fernanda Cristina ressalta que a Feira de Empregabilidade oferece oportunidades para todos os perfis e que, na última edição, conseguimos encaminhar mais de 50 pessoas ao mercado de trabalho. A meta para sexta-feira (11/10), de acordo com ela, é aumentar esse número.