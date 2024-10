Raposas invadem mansão de Virginia para comer galinhas da influencer

Virginia Fonseca usou as redes sociais para contar uma situação inusitada que tem vivido. Ocorre que a influenciadora revelou que a mansão onde mora com Zé Felipe e seus três filhos, estava sendo invadida por cobras.

Por conta disso, Virginia explicou que precisou comprar galinhas, na tentativa de que o animal pudesse evitar o surgimento dos répteis. A ideia inicialmente pareceu boa, mas depois de um tempo, a influenciadora notou um novo problema.

No vídeo publicado no Instagram, a esposa de Zé Felipe explica: "Está aparecendo cobra aqui em casa. Apareceram três. Falamos assim 'vamos comprar galinha, né?'. Aí o que está aparecendo agora? Raposa para comer as galinhas".

No entanto, em clima descontraído, a influenciadora ainda acrescentou: "Daqui a pouco está aparecendo onça para comer raposa. Daqui a pouco está aparecendo algum animal para comer a onça. Eu não sei mais o que eu faço",

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Do nada ela conseguiu criar um zoológico". "Ela alimentando a cadeia alimentar toda". "Agora as Marias tem um zoológico particular em casa". "Pirâmide dos animais, começa assim e termina com um zoológico".