Grupo Dia a Dia disponibiliza 263 vagas de emprego

Grupo oferece mais de 263 vagas para áreas diferentes - (crédito: Divulgação)

O grupo Dia a Dia abre novo processo seletivo com mais de 263 vagas de emprego com atuação em três estados da Federação, e tem planos de expansão para todo o Brasil. As oportunidades são destinadas para candidatos com e sem experiência, de níveis fundamental, médio, técnico e superior; incluindo para áreas administrativas. Os salários podem chegar a R$ 3 mil e ainda incluem um pacote de benefícios exclusivos para colaboradores do grupo.

Shopee abre vagas para jovem aprendiz em diversos estados

As vagas de emprego do Dia a Dia estão distribuídas entre os três estados de federação, entre eles, o Distrito Federal e Goiás. Algumas dessas funções são: apoio de prevenção e perdas, atendente de padaria e gerente de perecíveis em Caldas Novas (go); açougue, em Goiânia Balneário; operador de loja, em Ceilândia; promotor de cartão, em Águas Claras; Camarista, no SIA; e coordenador de infraestrutura, no Centro Administrativo.

“Queremos nos tornar referência e fazer parte do desenvolvimento socioeconômico de cada região, sei que é uma tarefa árdua, mas benéfica. Hoje, contamos com a presença de 8 mil colaboradores e queremos ampliar esse quadro, procuramos pessoas que tenham interesse em se tornar membro da Família Dia a Dia, por isso,ampliamos nosso número de vagas, e sabemos o quão impactante isso é no futuro de milhares de brasileiros. Posso afirmar que, nosso objetivo é criar um ambiente de trabalho acolhedor, proporcionando um ambiente agradável e de crescimento pessoal, permitindo que cada um se desenvolva e encontre, dentro da empresa, uma oportunidade única e com plano de carreira sólido” afirma o Conselheiro do Dia a Dia, Branco Amaral.

Os benefícios são: Clube DD+ (preço de atacado nas suas compras, descontos exclusivos, parceiros decultura, lazer, saúde e muito mais); alimentação no local (café da manhã, almoço e jantar); cesta básica (no valor de R$ 150 conforme assiduidade); plano odontológico (opcional); seguro por morte acidental, assistência funeral, auxílio alimentar (12 meses de R$1.000 em compras no Dia a Dia para a família, em caso de morte do colaborador); convênios educacionais (graduação, pós, MBA e inglês) e SESC Treinamentos e Endomarketing ativo.

Para participar, acesse o e-mail; o site Trabalhe Conosco ou o contato 61 9115-2373.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá