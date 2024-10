Banco do Brasil abre vagas para jovem aprendiz

CB Correio Braziliense

Banco do Brasil oferta vagas para jovem aprendiz. - (crédito: Fernando Bizerra/Agência Senado)

O Banco do Brasil está com vagas abertas para jovem aprendiz para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. O objetivo do programa é contribuir para a formação pessoal, social e profissional do aprendiz de forma a prepará-lo e a torná-lo apto para o mercado de trabalho.

A jornada de trabalho será de 4 horas diárias, em horário compatível com o escolar, com direito a 15 minutos de descanso. Durante o período do contrato, os aprendizes recebem capacitação teórica e prática, sendo que quatro dias úteis da semana são destinados à aprendizagem prática no Banco e um dia útil à aprendizagem teórica na entidade assistencial. Os benefícios são remuneração de um salário mínimo; auxílio-alimentação de R$ 200; vale-transporte e plano de saúde.

É importante que o candidato tenha idade entre 14 anos e 18 anos incompletos; renda familiar de até meio salário mínimo per capita; e cursando, no mínimo, a sétima série ou o oitavo ano do ensino fundamental. Além disso, todo o recrutamento para ser um aprendiz é feito por meio de entidades sem fins lucrativos (ESFL) credenciadas na empresa pelo prazo de até dois anos.

A seleção dos aprendizes é feita pelas entidades assistenciais sem a interferência do banco. O vínculo empregatício também se estabelece com as entidades e não com o Banco do Brasil. Para saber mais, acesse o site do Banco do Brasil.