Netflix divulga trailer inédito de nova animação original Enfeitiçados

A Netflix acaba de divulgar o trailer de Enfeitiçados, a nova animação original da plataforma, que estreia dia 22 de novembro. Com trilha sonora de Alan Menken (Bela e a Fera) e letras de Glenn Slater (Enrolados), o filme conta com as vozes de Rachel Zegler, Javier Bardem, Nicole Kidman e Nathan Lane.

O longa acompanha Eillian, uma jovem determinada e aventureira, filha dos governantes do reino de Lumbria. Ela se vê obrigada a embarcar em uma missão para salvar a família e o reino de um feitiço que transformou seus pais em monstros.

A diretora Vicky Jenson (Shrek) diz que se apaixonou instantaneamente pelo roteiro do filme, “Enfeitiçados trata do que realmente constitui uma família. Como qualquer mito atemporal ou conto de fadas, acredito que o significado vai além das especificidades da dinâmica dessa família. Fala com crianças e seus pais sobre os tipos de afastamento que podem surgir entre eles, bem como os passos que precisamos dar em direção ao outro, como podemos enfrentar isso juntos para chegarmos ao outro lado com mais compreensão", conta.

Confira o trailer: