Saiba como definir e atingir suas metas profissionais em 2025

JG Júlia Giusti

Estudar possibilidades e traçar metas é fundamental para dar um salto na carreira - (crédito: Maurenilson Freire)

Com o pé em 2025, são muitas as promessas de renovação. Para alguns, este é o momento de pensar no que gostariam de mudar ou mesmo nas práticas que desejam manter em suas vidas. Para que os sonhos saiam do papel, é preciso dedicação e disciplina, o que não é diferente quando se fala em planos para a carreira. No meio profissional, estudar possibilidades e traçar metas é fundamental para dar um salto na carreira, seja adotando novas ferramentas para aprimorar o trabalho, seja investindo em um novo negócio.

Para Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais do ecossistema Great People GPTW, que apoia organizações a obterem melhores resultados, a palavra-chave é autoconhecimento. Para colocar os planos em prática, é necessário, primeiro, definir objetivos e visualizar onde se quer chegar. “Às vezes, a pessoa está insatisfeita com o salário, mas também pode ser a liderança, a empresa e até a própria profissão. É preciso identificar esse anseio para percorrer o caminho mais assertivo”, afirma.

A especialista também defende que o estudo no âmbito profissional é essencial, por meio de cursos, leitura e construção de vínculos interpessoais. “Para estar preparado para novas funções e novas carreiras, é preciso alimentar nosso repertório de conhecimentos: da sala de aula à leitura; da rede de relacionamento aos eventos que se frequenta”, aconselha.

Pequenos passos

Psicóloga Janete Knapik: "Equilíbrio entre ousadia e pé no chão". (foto: Arquivo Pessoal)

Não adianta fazer uma lista de metas para o ano novo se elas são muito extensas e difíceis de serem concretizadas, explica a psicóloga e professora da Universidade Positivo (UP) Janete Knapik. Para ela, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas desistem dos planos no meio do caminho. Por isso, ela defende um “equilíbrio entre ousadia e pé no chão”, observando prioridades e prevendo meios de contornar as dificuldades.

“Precisamos de um desafio que nos tire da zona de conforto, mas as metas têm que ser alcançáveis. Ter uma ou duas mais significativas e mais importantes ajuda a colocar em prática e ver os resultados acontecerem. Sempre podemos arriscar, mas é preciso calcular os riscos das nossas escolhas”, expõe.

Outra dica da psicóloga é detalhar como se pretende atingir os objetivos, medindo o progresso como forma de manter a motivação até o fim. “Por exemplo, se eu quero cursar uma faculdade, eu já preciso pensar na matrícula, na localidade, qual é o preço que cabe no meu bolso. Quando vemos progresso no nosso planejamento, isso é um estímulo para não desistir. Acompanhe o que já se conquistou e o que ainda falta”, completa.

Organização

Servidora pública e artista plástica, Luciana D'angelo, 47, quer ampliar a divulgação de seu trabalho no meio digital: "Novas obras à vista" (foto: Pedro Santana/CB/D.A Press)

Para alcançar o que se deseja, estabelecer uma rotina que contemple as obrigações profissionais e pessoais também é fundamental. Luciana Dangelo, 47 anos, é um exemplo. A profissional é servidora pública e artista plástica, o que requer organização para conciliar as duas profissões, além das demandas e compromissos do dia a dia e o tempo com a família.

Para isso, ela tem um planejamento semanal do que precisa fazer, priorizando as tarefas mais urgentes e encaixando as demais obrigações na agenda, de acordo com o tempo disponível. “Os compromissos costumam ser preestabelecidos, então dá para organizar a rotina a cada semana. Geralmente, isso dá certo, e consigo conciliar todas as obrigações que devem ser esgotadas”, relata.

Habilidades

Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais do ecossistema Great People GPTW (foto: Arquivo Pessoal)

Outro passo relevante para alcançar objetivos profissionais é ter um olhar cuidadoso sobre as habilidades exigidas pelo mercado, que envolvem conhecimentos técnicos sobre a função que será desempenhada e atributos comportamentais, que se referem a valores e atitudes pessoais. Entre essas, Daniela Diniz destaca: flexibilidade, adaptabilidade, resiliência e inteligência emocional para lidar com problemas.

Para ela, é importante acompanhar as mudanças no trabalho e ter uma visão abrangente sobre a carreira. “Em um mundo que exige adaptações rápidas, eu preciso de profissionais que estejam dispostos a encarar as mudanças de forma positiva. Não pense na carreira apenas de forma linear, mas olhe para suas habilidades, seus pontos fortes e onde tudo isso pode frutificar”, descreve.

Liderança

William Gabriel Nalepa, 30 anos, vai entrar em 2025 ocupando um novo cargo na empresa em que trabalha. Há quase quatro anos, ele começou como designer, função de nível técnico operacional, na Senior Sistemas, que oferece soluções de gestão para empresas na América Latina. Com o tempo, foi crescendo na companhia e agora assume como coordenador de UX e Agile, setor responsável pela produtividade, qualidade e planejamento de produtos e serviços, liderando um time de 21 pessoas.

William Nalepa, 30 anos, prepara-se para ocupar um novo cargo: "Troca de conhecimentos e desenvolvimento" (foto: Arquivo Pessoal)

William conta que sempre quis trabalhar na gestão de pessoas e viu na empresa um incentivo para buscar o crescimento na profissão, com cursos, treinamentos e mentorias. Foi por meio de habilidades, como criatividade e iniciativa que ele alcançou o sonho de ser líder. “Ter essa visão de resolver problemas, correr atrás de melhorias e pensar no bem-estar dos outros me motivou a ser um líder, além das oportunidades de aprendizado nessa posição. Isso também foi possível graças ao suporte que tive nesse período de preparação”, compartilha.

Para 2025, ele define como seu maior objetivo profissional a troca de conhecimentos no novo cargo e o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da parceria entre equipes e setores. “Primeiro, é trabalhar para ter confiança e apoio do time, impactando numa relação de cumplicidade para a resolução de problemas e melhorando a qualidade das entregas. O frio na barriga está grande, mas tenho certeza de que será um ano de crescimento e sucesso na empresa e na carreira de cada um”, planeja, otimista.

Networking

Mais um ponto relevante para o desenvolvimento profissional é estabelecer uma rede de contatos, o que contribui para a divulgação do trabalho e a partilha de experiências. Para Daniela Diniz, o segredo do networking, que vê como potencial para impulsionar carreiras, é ter disciplina.

“Manter esse relacionamento aceso vai desde ter uma agenda que permita encontros com pessoas estratégicas até divulgar seu trabalho nas redes específicas. Compartilhar a visão de mundo sob a ótica do seu negócio contribui para a visibilidade”, orienta. Ainda, a especialista alerta: “Isso deve ser constante, e não esporádico”.

A artista Luciana Dangelo segue essas orientações com empenho. Hoje, ela calcula que 90% da divulgação do seu trabalho seja feita pelas redes sociais, tendo hábito, também, de patrocinar links para que as publicações tenham alcance mais expressivo. Além disso, outro meio de divulgação utilizado é o “boca a boca”, em que o ciclo de vendas é movimentado por indicações de clientes. Segundo ela, isso tem trazido um retorno muito positivo, e é preciso estudo de técnicas digitais para que o negócio funcione.

Servidora pública e artista plástica, Luciana D'angelo, 47, quer ampliar seu trabalho por meio da tecnologia: "expansão e conectividade" (foto: Pedro Santana/CB)

“Com esse tipo de expansão e conectividade, o artista toma seu próprio espaço e consegue alavancar seu nome, independentemente de ter um representante, criando um cenário relativamente novo no mundo da comercialização de obras de arte. Para que isso aconteça, também temos que correr muito atrás, estudar marketing e empreendedorismo digital”, indica.

Para 2025, Luciana quer ampliar a rede de contatos por meio da tecnologia e investir no aprimoramento do seu trabalho. “Quero imergir cada vez mais na divulgação digital e crescer não só em termos de número, mas em qualidade de trabalho, com muita técnica, horas de empenho dentro do ateliê e trabalho duro”, propõe a artista, determinada.

Ela ainda pretende lançar séries de pinturas inéditas, reconhecendo que o protagonismo é a chave para o sucesso. “Ainda há muito o que fazer para que nós, artistas, nos tornemos mais conhecidos, mas isso é um trabalho feito dia a dia e que só depende de nós, ou depende muito mais de nós do que de outras pessoas”, conclui.

Coloque a mão na massa

Psicóloga Cristiane Pertusi: "Para se manter firme nas promessas, é preciso ter consistência" (foto: Arquivo Pessoal)

Para alcançar realização na jornada profissional, é fundamental agir com equilíbrio e cautela, alinhando metas e necessidades. Segundo a psicóloga Cristiane Pertusi, o segredo para o sucesso é consistência, observando que o processo não é uma “corrida desenfreada”, e sim, contínuo. Por meio de metas realistas e bem definidas, elas “deixam de ser uma fonte de ansiedade e passam a ser um estímulo positivo”. Assim, é importante reconhecer limites pessoais e conquistas: “Isso não só traz resultados mais sustentáveis, como também preserva o bem-estar”.

Terapeuta Daniella Vilar: "Ter flexibilidade e monitorar o progresso fazem a diferença (foto: Arquivo Pessoal)

Já para a terapeuta Daniella Vilar, além de estratégia e comprometimento, o planejamento para a carreira também exige flexibilidade, dividindo os objetivos por etapas, o que torna o processo “menos desgastante”. Ela reforça que “grandes mudanças ocorrem aos poucos” e, por isso, é preciso paciência. “O progresso constante é o que faz a diferença. Não se cobre por resultados imediatos, mantenha o foco no seu ritmo e celebre cada passo dado na direção do que importa”, declara (veja a arte com as orientações das especialistas).