Senac DF e L’Oréal celebram a formatura da 1ª turma do programa Geração Pro

Evento ocorre nesta terça-feira (17) às 19h. - (crédito: Divulgação)

Na última terça-feira (17), ocorreu a cerimônia de formatura da primeira turma do programa Geração Pro no Shopping Conjunto Nacional. O projeto é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac DF) em parceria com a L’Oréal Produtos Profissionais.



O evento marcou o encerramento do ciclo de formação de 21 novos profissionais, que demonstraram suas habilidades em um desfile especial. A apresentação contará com a colaboração dos alunos dos cursos de maquiagem e edição de moda, reforçando o caráter multidisciplinar da iniciativa e promovendo a integração entre as diferentes áreas do Senac DF.

O projeto Geração Pro, que conta com o apoio do Sindicato dos Salões, Institutos, Centros de Beleza e Estética do Distrito Federal (SimBeleza), foi concebido para oferecer capacitação de qualidade e facilitar a entrada dos participantes no mercado de trabalho, especialmente no setor de beleza e bem-estar, que segue em constante crescimento.



Para o diretor regional do Senac DF, Vitor Corrêa, o Geração Pro vai além da qualificação profissional. “Nosso compromisso é preparar pessoas para o mercado de trabalho, oferecendo a elas as ferramentas necessárias para crescerem em suas carreiras. Estamos muito orgulhosos dos nossos formandos e do impacto que essa parceria com a L’Oréal tem gerado”, afirma.



De acordo com a diretora-geral de L’Oréal Produtos Profissionais, Joana Fleury, o Geração Pro é a realização de um propósito compartilhado. “Esse projeto é a materialização de um sonho, unindo esforços para elevar a profissão de cabeleireiro a um ofício transformador e desejado. É emocionante ver que, ao lado do Senac DF, conseguimos transformar sonhos em realidade e impactar vidas de forma tão significativa."