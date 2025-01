CB Correio Braziliense

Início das aulas está previsto para 17 de fevereiro - (crédito: Divulgacao)

As inscrições para o processo seletivo do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos para as vagas abertas no Centro de Ensino Unificado do DF (UDF) se encerram nesta sexta-feira (3). No total, são oferecidas 82 vagas destinadas a servidores e empregados públicos do Governo do Distrito Federal (GDF) e aos egressos da rede pública de ensino.

Os contemplados terão direito a uma bolsa integral para cursar o ensino superior no UDF, com início das aulas previsto para 17 de fevereiro de 2025. O processo para concessão das bolsas terá etapas distintas de seleção para servidores públicos e sociedade civil. No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, o número de dependentes legais, o salário e o nível de escolaridade.

Candidatos da sociedade civil podem se inscrever desde que tenham cursado o ensino médio inteiro em escolas públicas, tanto do DF quanto de outros estados, além de alunos egressos de escolas militares ou institutos federais. É necessário não ser portador de diploma de curso superior, ter realizado as edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2022 ou de 2023 e comprovar hipossuficiência da renda familiar.

O edital inclui os 21 cursos presenciais do centro universitário, como graduações em direito, administração, fonoaudiologia, pedagogia e letras português/inglês. O programa, que existe desde 1968, é fruto da cessão de uso do terreno onde o Centro Universitário está instalado, que, atualmente, está sob gestão da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), órgão da Secretaria de Economia (Seec).