Resultado do Encceja 2024 está disponível; confira

FN Fabio Nakashima*

Inscrições para o Encceja 2024 começam nesta segunda-feira - (crédito: Divulgação/Inep)

Os participantes do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) podem acessar seus resultados. A divulgação foi feita nesta segunda-feira (23/11) e o desempenho pode ser consultado no portal do Encceja, mediante informação do CPF e senha.

O exame, realizado em agosto deste ano, tem como objetivo avaliar os conhecimentos, habilidades e competências de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Ao atingir os requisitos exigidos, os participantes podem obter a certificação do ensino fundamental ou médio, permitindo a continuidade da formação educacional ou acesso a novas oportunidades.

Para conquistar o diploma, é necessário obter, no mínimo, 100 pontos em cada área de conhecimento avaliada, além de atingir pelo menos cinco pontos na redação.