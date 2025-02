FN Fabio Nakashima*

Embraer abre 54 vagas de emprego em São José dos Campos (SP) - (crédito: Tom Williams/AFP)

A Embraer anunciou a abertura de 54 vagas de emprego em sua unidade de São José dos Campos (SP). As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo cargos efetivos, posições no banco de talentos e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados podem se candidatar no link: https://embraer.gupy.io/. Prazos para inscrição variam de acordo com a vaga.

Entre os cargos efetivos, a empresa busca profissionais para funções como administrador(a) de programas, analista contábil pleno, cientista de dados, engenheiro(a) de qualidade e técnico(a) em segurança do trabalho. Já no banco de talentos, há 23 vagas disponíveis, incluindo oportunidades para analista de planejamento financeiro, operador(a) de logística e mecânico(a) montador(a) de aviões.

Para promover a inclusão no mercado de trabalho, a Embraer também disponibilizou duas vagas exclusivas para PcD, nas funções de analista de marketing e comunicação empresarial e técnico(a) de qualidade aviação comercial. As oportunidades oferecem modelos de trabalho presencial e híbrido, dependendo do cargo.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues