Homenageada no Congresso Nacional, Úrsula Corona protagoniza ações de combate à fome na COP30

apresentação da campanha "Fome Não Tira Férias" na COP 30. Nelson Souza - recém nomeado presidente do BRB - na ocasião da foto, VP da Elo; Giancarlos Greco - presidente da Elo; ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República; ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Carlos Vieira - presidente da Caixa Econômica; Úrsula Corona - atriz, apresentadora e empreendedora social; e Márcio Recalde presidente da Caixa Cartões. - (crédito: Kamila Canhedo.)

Fundadora do Instituto Fome de Tudo, a empresária, atriz e empreendedora social Úrsula Corona foi homenageada, nessa quarta-feira (19/11), na Sessão Solene em celebração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, realizada no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A homenagem, promovida pela Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, reconhece sua atuação como uma das principais lideranças brasileiras nas agendas de empreendedorismo social, segurança alimentar, tecnologia, inovação e empoderamento econômico.

Úrsula desenvolve e mobiliza soluções que unem proteção social, governança de dados, economia circular, capacitação e impacto em larga escala. Sua tecnologia social integra o relatório oficial do BRICS-WBA, sendo reconhecida como uma das ferramentas mais relevantes do mundo no enfrentamento da fome e no fortalecimento econômico de territórios vulneráveis.

COP30

O reconhecimento também destaca a campanha Fome Não Tira Férias, lançada por Úrsula durante a COP30, em parceria com o World Food Programme (WFP) — maior agência humanitária das Nações Unidas e vencedora do Nobel da Paz. A iniciativa protege crianças de 6 a 12 anos que ficam sem merenda escolar durante os 165 dias de recesso, garantindo alimentação, permanência escolar e dignidade.

Em atuação permanente pelo Brasil — da Amazônia ao Rio Grande do Sul — Úrsula lidera projetos de pós-desastre, formação profissional, empreendedorismo feminino, inovação social e autonomia econômica para famílias em situação de pobreza, conectando territórios, políticas públicas e o setor privado em uma rede de impacto contínuo.

“Estar aqui, hoje, representa cada mulher que empreende com coragem, cada criança que não pode esperar e cada território que merece dignidade e futuro. É uma alegria e uma responsabilidade receber essa homenagem no Congresso Nacional”, afirma Úrsula.