Pé-de-Meia: governo autoriza estudantes a investir recursos no Tesouro Selic

Estudantes do ensino médio - (crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

O governo federal autorizou que estudantes do ensino médio beneficiários do programa Pé-de-Meia escolham como investir os valores recebidos ao fim de cada ano letivo. A medida, estabelecida pela Portaria Interministerial MEC/MF nº 9/2025, publicada em 29 de outubro, está disponível partir desta sexta-feira (7/11).



Com a nova regra, o estudante poderá optar pelo Tesouro Selic, título atrelado à taxa básica de juros. De acordo com o governo, a medida busca estimular a educação financeira e ampliar a autonomia dos participantes na gestão dos recursos.



A escolha do tipo de investimento e o acompanhamento da rentabilidade poderão ser feitos pelo aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa. A opção feita pelo estudante valerá tanto para as parcelas já creditadas quanto para as futuras.



Estudantes menores de 18 anos precisarão de autorização do responsável legal para realizar a aplicação ou alterar o tipo de investimento. O procedimento será feito diretamente pelo aplicativo, com exceção dos casos em que o responsável seja guardião, situação em que será necessário comparecimento a uma agência da Caixa.



Destinado a alunos da rede pública inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), o Pé-de-Meia tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão do ensino médio. A cada ano concluído, o estudante recebe R$ 1 mil, valor que pode ser sacado após a formatura. Até então, o montante era aplicado exclusivamente na Poupança.

O governo também disponibilizou uma calculadora do Tesouro Direto para simulação de rentabilidade e uma seção de perguntas frequentes com orientações sobre as novas opções de investimento do programa Pé-de-Meia.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

