Programa social prepara jovens de Ceilândia para terceira etapa do PAS

As cinco noites de aulas promovidas pelo Programa Jovem de Expressão ocorrerão na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte, de 17 a 21 de novembro. Há 50 vagas gratuitas, mas é necessário se inscrever

Luiz Fellipe Alves
postado em 13/11/2025 18:26
Evento tem 50 vagas gratuitas - (crédito: Divulgação)
Entre 17 e 21 de novembro, jovens de Ceilândia em fase de preparação para a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB) terão a oportunidade de participar de uma intensivão de revisões, debates e atividades práticas para a última preparação antes da prova. 

As aulas promovidas pelo Programa Jovem de Expressão irão acontecer na Praça do Cidadão (EQNM 18/20), em Ceilândia Norte, das 19h às 22h. Apesar de o evento ser gratuito, é necessário se inscrever para garantir uma das 50 vagas disponíveis. 

A ideia das aulas é promover uma revisão que fuja do convencional, estimulando a reflexão sobre o papel da juventude, da ciência e da cultura na transformação social.

Confira a programação:

  • História & Filosofia — O pensamento crítico e as transformações do mundo

  • Biologia & Química — A vida em transformação

  • Geografia & Sociologia — O mundo em movimento

  • Matemática & Física — Ciência e tecnologia a serviço da sociedade

  • Redação & Língua Portuguesa — A palavra como poder

 

Serviço:

Evento: Aulão de Expressão — Semana de Aulões para o Vestibular e PAS 3 da UnB
Data: 17 a 21 de novembro
Horário: 19h às 22h
Local: Jovem de Expressão — EQNM 18/20, Praça do Cidadão, Ceilândia Norte
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQd8adnRVYhh6cjASmUDxrzKktzT3o__CLKkFIHzZdbysX3w/viewform?usp=sharing&ouid=101259363386692655160
Vagas: 50 | Gratuito

 

 

