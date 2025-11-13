Programa social prepara jovens de Ceilândia para terceira etapa do PAS

Luiz Fellipe Alves

Evento tem 50 vagas gratuitas - (crédito: Divulgação)

Entre 17 e 21 de novembro, jovens de Ceilândia em fase de preparação para a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB) terão a oportunidade de participar de uma intensivão de revisões, debates e atividades práticas para a última preparação antes da prova.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As aulas promovidas pelo Programa Jovem de Expressão irão acontecer na Praça do Cidadão (EQNM 18/20), em Ceilândia Norte, das 19h às 22h. Apesar de o evento ser gratuito, é necessário se inscrever para garantir uma das 50 vagas disponíveis.

Leia também: Taguatinga recebe evento gratuito para celebrar cultura ballroom

A ideia das aulas é promover uma revisão que fuja do convencional, estimulando a reflexão sobre o papel da juventude, da ciência e da cultura na transformação social.



Confira a programação: