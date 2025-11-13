Programa social prepara jovens de Ceilândia para terceira etapa do PAS

Entre 17 e 21 de novembro, jovens de Ceilândia em fase de preparação para a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB) terão a oportunidade de participar de uma intensivão de revisões, debates e atividades práticas para a última preparação antes da prova.
As aulas promovidas pelo Programa Jovem de Expressão irão acontecer na Praça do Cidadão (EQNM 18/20), em Ceilândia Norte, das 19h às 22h. Apesar de o evento ser gratuito, é necessário se inscrever para garantir uma das 50 vagas disponíveis.
A ideia das aulas é promover uma revisão que fuja do convencional, estimulando a reflexão sobre o papel da juventude, da ciência e da cultura na transformação social.
Confira a programação:
-
História & Filosofia — O pensamento crítico e as transformações do mundo
-
Biologia & Química — A vida em transformação
-
Geografia & Sociologia — O mundo em movimento
-
Matemática & Física — Ciência e tecnologia a serviço da sociedade
-
Redação & Língua Portuguesa — A palavra como poder
Serviço:
Evento: Aulão de Expressão — Semana de Aulões para o Vestibular e PAS 3 da UnB
Data: 17 a 21 de novembro
Horário: 19h às 22h
Local: Jovem de Expressão — EQNM 18/20, Praça do Cidadão, Ceilândia Norte
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQd8adnRVYhh6cjASmUDxrzKktzT3o__CLKkFIHzZdbysX3w/viewform?usp=sharing&ouid=101259363386692655160
Vagas: 50 | Gratuito
