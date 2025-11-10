Brasil bate recorde de jovens aprendiz pelo sétimo mês consecutivo

CY Caetano Yamamoto

Em setembro, foram contabilizados 710.875 jovens no mercado de trabalho por meio da lei da aprendizagem profissional. Pelo sétimo mês consecutivo, o estoque total de aprendizes bateu recorde no país. A informação foi divulgada pelo Ministério do Emprego e Trabalho (MTE) nesta segunda-feira (10/11)

O saldo de novos aprendizes, em setembro, foi de 15.357. O setor de Serviços liderou as contratações (5.510), seguido pela Indústria (4.307), comércio (2.830), construção civil (2.231) e agropecuária (478)

Entre janeiro a setembro, foram registrados 111.976 novos aprendizes contratados, com destaque para a Indústria, que respondeu por 42.803 vagas. O saldo corresponde a diferença entre os novos contratos e os encerrados.

O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do MTE, Magno Lavigne, disse que todos os meses de 2025 foram registrados saldo positivo na inserção de jovens no mercado de trabalho por meio da aprendizagem profissional.

“Aprendizagem é um dos programas que orgulham o governo, pois soma educação, direitos e trabalho decente, bandeiras que sempre nortearam as vidas e as carreiras do Presidente Lula e do Ministro Marinho”, afirmou.”

Em dezembro, a Lei da Aprendizagem completa 25 anos, consolidada como uma das maiores políticas públicas do país.

