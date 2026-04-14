Sinpro-DF convoca categoria para a Marcha da Classe Traalhadora

Victor Rogério*

Ato está marcado para às 8h, no estacionamento do Teatro Nacional - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) convocou professores da rede pública do DF para participar de uma paralisação e da Marcha da Classe Trabalhadora, nesta quarta-feira (15/4), em Brasília. A concentração será às 8h, no estacionamento do Teatro Nacional. O ato faz parte de uma mobilização nacional de trabalhadores em defesa de direitos e valorização do serviço público.

Segundo o sindicato, os docentes podem decidir se vão aderir à paralisação. Por isso, pais e responsáveis devem procurar a escola para confirmar se as aulas vão ocorrer normalmente.



Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o início do ato será às 9h, com a passeata prevista para às 10h30, com deslocamento pela via N1, na Esplanada dos Ministérios. Três faixas da via serão interditadas até a altura da Avenida José Sarney, com encerramento previsto para às 12h30. A PM também ressalta que a Avenida José Sarney, também na Esplanada, será interditada para o ato a partir das 23h59 desta terça-feira (14/4).

