Embraer abre 160 vagas para curso em municípios do interior de São Paulo

Correio Braziliense

Treinamento é financiado pela Embraer e é 100% gratuito para quem participa - (crédito: Distribuição/Embraer Digital)

Por João Hermógenes*

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) abre 160 vagas para diversos municípios de São Paulo para o curso de auxiliar de produção aeronáutica. As oportunidades são para moradores dos municípios de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí. Os interessados devem fazer inscrições no site https://bit.ly/4vwrQH6. Já residentes de Botucatu São Manuel devem ser inscrever pelo portal https://bit.ly/4myJaY3. A capacitação será realizada pelo Senai de cada região, a partir de 18 de maio.



Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos, ensino médio completo e formação técnica ou profissionalizante em eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, mecânica, mecatrônica, automação, pintura, selagem ou soldagem, entre outras especialidades com aplicação no ambiente industrial.



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Esse treinamento é financiado pela Embraer e é 100% gratuito para quem participa, desde o momento da inscrição. Custos com transporte e alimentação ao longo da capacitação são de responsabilidade dos alunos.

Seguem para a próxima fase as primeiras 800 pessoas que cumprirem os pré-requisitos. Na segunda etapa, o candidato passa por uma prova presencial, na qual é avaliado por seu raciocínio lógico e a mentalidade de melhoria contínua alinhada com a cultura de segurança, qualidade e eficiência. A aplicação do teste está marcada para 25 de abril em São José dos Campos (data válida também para moradores de Caçapava e Jacareí), e 26 de abril em Botucatu (mesma data para moradores de São Manuel).

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*