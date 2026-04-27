Cerca de 181 soldados mulheres do Exército recebem, nesta terça-feira (28/4), a boina verde-oliva

Correio Braziliense

Rosto coberto de tinta de guerra, soldada do CMP encara o Campo Básico - exercício prático no terreno que encerrou as oito semanas de instrução militar - (crédito: Exército Brasileiro / Digulgação)

Por João Pedro Resende de Carvalho

O Comando Militar do Planalto (CMP) realiza, nesta terça-feira (28), às 9h30, a cerimônia de entrega da boina verde-oliva aos 381 recrutas do Efetivo Variável incorporados em 2026. O evento marca um momento inédito na história da unidade: pela primeira vez, 181 mulheres integram o grupo de novos soldados.

A solenidade ocorre no Quartel-General do CMP, em Brasília, e encerra o Período de Instrução Individual Básico (PIIB) — etapa inicial da formação militar que prepara o recruta para atuar como combatente e integrar as fileiras do Exército Brasileiro.

Os soldados foram incorporados em 2 de março, em cerimônia presidida pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro. Nas oito semanas seguintes, homens e mulheres receberam o mesmo treinamento — físico, técnico e operacional — e aprenderam sobre hierarquia, disciplina, civismo, uso de armamento e defesa externa. O ciclo foi concluído com o Campo Básico, exercício prático no terreno.

A boina verde-oliva representa um dos momentos mais simbólicos da carreira militar. Após a formatura, os novos soldados ingressam no Período de Qualificação, quando serão preparados para funções específicas nas organizações militares. Parte do efetivo feminino atuará na Base de Administração e Apoio. Outras 23 militares serão designadas para o Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB).

No contexto nacional, militares do Exército Brasileiro atuam em colégios militares, organizações de saúde e bases de apoio distribuídas por 14 cidades, além do Distrito Federal. Em todo o país, 1.010 mulheres foram incorporadas neste ano.