Senai abre vagas para intérpretes de libras em trabalho remoto

Correio Braziliense

Senai SC - (crédito: divulgação)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (Senai -SC) está com vaga aberta para Escola Digital. O cargo é em modelo de teletrabalho na área de educação inclusiva em regimento de horista para intérpretes de libras. As inscrições devem ser feitas pelo site bit.ly/4ypqOgC.



O profissional aprovado será responsável pelo processo de atendimento e comunicação a estudantes com deficiência auditiva, entre pessoas ouvintes e entre pessoas com deficiência auditiva.O processo seletivo será dividido em: recebimento de currículos, análise curricular, testes de fit cultural e competências. Após os testes será realizado um estudo de caso e por fim as entrevistas individuais.

Os envios de currículo estarão abertos até 20 de Setembro e a divulgação do resultado final será em 30 do mesmo mês. A jornada será das 19h às 22h com a carga horária semanal de 8h. Com a contratação na modalidade de horista, o salário é de R$ 39,57 por hora.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá