Correio Braziliense

A Bio Mundo amplia sua presença no interior de São Paulo com a inauguração de uma unidade em Bragança Paulista, que acontece no dia 26 de setembro. A chegada à cidade acompanha a diversificação da demanda por produtos relacionados à alimentação, bem-estar e qualidade de vida, com um portfólio que reúne suplementos, vitaminas, alimentos a granel, produtos para diferentes restrições alimentares, snacks e opções veganas.

A inauguração contara com uma programação especial para o público, incluindo aulas de spinning das 8h às 9h, desgustações de marcar e café da manhã. Localizada na Rua Alpheu Grimello, 990, no Taboão, região conhecida pela prática de atividades físicas e pela vida ao ar livre, a nova loja foi planejada para atender diferentes perfis de consumidores. A proposta é reunir, em um mesmo espaço, produtos que acompanhem tanto quem busca suplementação esportiva quanto aqueles que estão mudando hábitos alimentares ou procurando mais praticidade no dia a dia.

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Da indústria de alimentos ao varejo

À frente da nova unidade está um empreendedor com mais de 30 anos de experiência na indústria, principalmente no setor de alimentos. Formado em Química, com MBA em Gestão Corporativa e especialização em Gestão da Inovação Tecnológica pela Unicamp, Carlos Prax construiu carreira em empresas como Grupo Arcor e Cargill, atuando em áreas como Pesquisa & Desenvolvimento, Inovação, Qualidade e desenvolvimento de pessoas.

A decisão de empreender surgiu após décadas no ambiente corporativo. Para ele, a franquia representou a possibilidade de transformar a experiência acumulada ao longo da carreira em um negócio próprio, contando com uma estrutura já desenvolvida. “Eu não estava procurando simplesmente uma forma de investimento. Queria um negócio no qual pudesse realmente me envolver e que também tivesse possibilidade de crescer no futuro”, afirmou.

Conhecimento da indústria aplicado ao varejo

Embora esta seja sua primeira experiência como empresário no varejo, a trajetória profissional trouxe conhecimentos que hoje são aplicados à gestão da unidade. Ao longo da carreira, liderou equipes no Brasil, Argentina e Venezuela e trabalhou com orçamento, indicadores, desenvolvimento de produtos, fornecedores, clientes e planejamento.

A escolha pela Bio Mundo também teve relação com essa experiência no setor de alimentos. O modelo da marca, que reúne diferentes categorias em uma mesma loja, chamou a atenção durante o processo de pesquisa. “A Bio Mundo me chamou atenção porque não é uma loja focada em uma única categoria. Tem suplementos, vitaminas, produtos a granel, alimentos para diferentes restrições alimentares, snacks, produtos veganos e várias outras opções.”

Uma loja para diferentes estilos de vida

Para o franqueado, o mercado de produtos naturais, suplementos e bem-estar deixou de atender apenas a um público específico. Na região de Bragança Paulista, ele identifica consumidores ligados ao esporte e às academias, mas também pessoas interessadas em alimentação, qualidade de vida e longevidade.

A localização da unidade reforça esse potencial. “Bragança tem uma característica que combina bastante com isso. É uma cidade onde as pessoas valorizam muito atividade física, vida ao ar livre e qualidade de vida.”

A intenção é que a loja dialogue com diferentes necessidades, desde consumidores que buscam whey e creatina até aqueles que procuram produtos sem lactose, sem glúten ou sem açúcar, vitaminas, castanhas, snacks e produtos a granel.

Primeiros passos e planos para o futuro

Neste início de operação, a prioridade é conhecer profundamente o consumidor de Bragança Paulista e construir uma relação de longo prazo com os clientes. A ideia é entender quais categorias têm maior demanda, aprimorar o atendimento e consolidar a unidade antes de avaliar novos investimentos.

A loja é a primeira operação do franqueado, que já considera a possibilidade de expansão para outras cidades da região no futuro. Antes disso, porém, o objetivo é estruturar uma operação sólida. “Ela é nossa primeira unidade. Quero que funcione muito bem e que se torne uma operação sólida antes de pensar no próximo passo”, reforça.

A filha do empreendedor, Malena, nutricionista, também participa do projeto e vem sendo preparada para assumir gradualmente novas responsabilidades na gestão. Para o franqueado, a experiência representa uma nova etapa profissional, construída a partir de conhecimentos acumulados durante décadas e agora aplicados ao varejo.