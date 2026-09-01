Natura anuncia novo CEO para ciclo de expansão após década de sucesso

Alessandro Carlucci e João Paulo Ferreira protagonizam a transição de liderança na gigante de cosméticos - (crédito: Natura/Divulgação)

A Natura anunciou uma transição em sua liderança executiva. João Paulo Ferreira deixará a companhia no final de setembro, após uma década como CEO. O Conselho de Administração nomeou Alessandro Carlucci para sucedê-lo a partir de 1º de outubro.

Durante os 10 anos de gestão de Ferreira, a empresa triplicou sua receita e alcançou a liderança do setor de beleza na América Latina. Neste período, a Natura também foi reconhecida como a marca mais sustentável do mundo.

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“Encerro um ciclo que me enche de orgulho e as conquistas da empresa são resultado do trabalho de muita gente. Sou muito grato às pessoas que constroem esta enorme rede de afeto chamada Natura”, comentou João Paulo Ferreira.

Sob seu comando, a companhia se tornou multicanal e ampliou a presença nos mercados hispânicos. A rede de consultoras de beleza chegou a 2,8 milhões, e a Natura se tornou uma das maiores cadeias de varejo físico do setor, com mais de 1.200 lojas. Em 2025, o faturamento digital ultrapassou R$ 1,5 bilhão, englobando e-commerce e plataformas de social commerce.

Um novo ciclo de expansão

Alessandro Carlucci, que assumirá o cargo de CEO, já ocupou a mesma posição entre 2005 e 2014. Ele era Chairman do Conselho e membro do colegiado desde 2025, após uma carreira de 25 anos como executivo na empresa. Com a mudança, Fábio Barbosa retorna à presidência do Conselho de Administração.

Fábio Barbosa destacou que a transição ocorre após a Natura simplificar sua estrutura e modernizar o modelo operacional. “João Paulo nos acompanhou em cada passo desta jornada e somos muito gratos por sua liderança e dedicação. Seu legado está marcado na história da Natura”, declarou.

Sobre o sucessor, Barbosa concluiu: “Estamos também felizes pelo retorno de Alessandro Carlucci. As experiências que ele acumulou nos últimos 12 anos, somadas ao seu DNA Natura, sintetizam a combinação entre memória e inovação que irá construir um novo ciclo de expansão”.

O novo CEO afirmou que seu foco será na execução da estratégia em curso. “Nesta nova etapa, com os alicerces da Natura restabelecidos e um ambiente altamente competitivo, o foco estará em acelerar a execução da estratégia”, disse Carlucci.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.