Correio Braziliense

A Meta também oferece selos de especialista, como "mensuração de mídia", "marketing de desempenho e IA", "implementação técnica" e "marketing para criadores" - (crédito: Askar - stock.adobe.com)

A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, oferece cursos gratuitos para quem quer se preparar para a Certificação da Meta, de acordo com a página de certificação do Meta Blueprint, plataforma de treinamento da empresa. Segundo a Meta, o candidato escolhe uma especialidade, se prepara com cursos gratuitos, um guia de estudo e testes práticos e depois se inscreve para fazer um exame online. A página não informa o valor do exame.

Sete certificações

Por função, a página lista Associado de Marketing Digital, de nível iniciante, que certifica conceitos básicos de publicidade, segundo a Meta. De nível intermediário são "profissional de compra de mídia", "profissional de planejamento de mídia" e "profissional de estratégia criativa". De nível avançado, há "profissional de marketing science". Por habilidade, há "gerenciamento de comunidade", de nível iniciante, e "estratégia de marketing de negócios", descrita como nova e de nível intermediário.

Selos de especialista

A Meta também oferece selos de especialista, como "mensuração de mídia", "marketing de desempenho e IA", "implementação técnica" e "marketing para criadores". Para obtê-los, é preciso já ter uma certificação, concluir uma série de cursos específicos e passar em uma avaliação. A página indica ainda webinars ao vivo e gravados e os certificados da Meta no Coursera como recursos adicionais.

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