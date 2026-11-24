Procedimentos serão agendados por grupos: fêmeas e machos serão atendidos em horários diferentes - (crédito: Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Átila Lustosa*

Moradores do Distrito Federal vão poder agendar a castração gratuita de cães a gatos nesta quarta-feira (25/11) e na quinta-feira (26/11). Ao todo, o programa Castra DF, da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), vai liberar 935 vagas.

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Dessa vez, todo o agendamento será feito exclusivamente pela internet, no portal Agenda DF. Não haverá atendimento presencial para marcar.

A abertura das vagas será dividida por sexo e espécie, da seguinte forma: na quarta-feira, às 9h, gatos machos - 215 vagas; 14h: gatas fêmeas - 240 vagas. Na quinta-feira (26) - cães às 9h: machos - 230 vagas; e às 14h: cadelas fêmeas - 250 vagas.

As cirurgias serão realizadas em dezembro, em clínicas veterinárias credenciadas pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF).

O serviço é destinado apenas a moradores do DF com mais de 18 anos. Cada CPF pode fazer, no máximo, dois agendamentos.

Para marcar, o tutor precisa entrar no portal Agenda DF, pelo http://Gov.Br, ou pelo Participa DF, selecionar o serviço de castração de cães e gatos, preencher os dados e escolher uma das clínicas credenciadas que ainda tenha vaga.

No dia do procedimento, é obrigatório apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e comprovante de agendamento impresso.

Segundo o GDF, a iniciativa faz parte das ações de controle populacional de cães e gatos, prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal. A castração também ajuda a evitar ninhadas não planejadas e a reduzir os índices de abandono.