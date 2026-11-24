A dupla Sandy e Junior anunciou, nesta terça-feira (24/11), a turnê Nada é por acaso, que ocorre em julho de 2027, em São Paulo. Serão seis shows no Nubank Parque, entre os dias 1° e 25. A pré-venda exclusiva para clientes Elo será realizada na próxima terça-feira (1°/11), a partir das 10h, por meio do site Ticketmaster e da bilheteria oficial do evento. O público geral poderá adquirir os ingressos a partir do dia 3. As entradas variam entre R$ 175 e R$ 1.450.

As apresentações na capital paulista marcam o reencontro dos irmãos nos palcos após a turnê Nossa história, a segunda mais lucrativa do mundo em 2019, de acordo com ranking feito pela Pollstar. Os shows do ano que vem também coincidem com os 10 anos do fim da dupla, anunciado em 2007.

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Em 2019, Brasília recebeu os irmãos em 20 de julho, em uma apresentação que reuniu sucessos como Não dá para não pensar em você, As quatro estações, A lenda e Imortal. Nossa história passou por 16 capitais brasileiras, além de duas datas internacionais em Portugal e nos Estados Unidos.

