Correio Braziliense

Embaixada da Índia em Brasília abre inscrição para assistente comercial - (crédito: Google Street View)

A Embaixada da Índia em Brasília abriu inscrições que vão até 9 de dezembro para uma vaga de assistente comercial. É necessário ter graduação em universidade reconhecida, preferencialmente em comércio, administração de empresas, economia ou área relacionada.

Os requisitos incluem ter alto nível de proficiência em inglês e português, capacidade de realizar traduções e interpretação, habilidades em informática e análise/gerenciamento de dados e capacidade de preparar relatórios sobre assuntos políticos e comerciais.

O edital publicado pela Embaixada da Índia não divulga o valor do salário, mas em seleção anterior para o mesmo cargo, publicada em julho de 2025, o salário inicial informado era de R$ 6.567.

Para se inscrever, os interessados devem mandar currículo no email admn.brasilia@mea.gov.in ou enviar para o endereço da embaixada (SES 805 Lote 24, Asa Sul, Brasília).