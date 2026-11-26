Uma ocorrência durante o serviço terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira (26), em Jarinu, no interior de São Paulo.
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O guarda civil municipal Clóvis Calixto, de 47 anos, morreu depois de ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo enquanto manuseava o próprio equipamento na sede da corporação.
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As primeiras informações apontam que o acidente aconteceu quando o agente estava encerrando o plantão e realizava a limpeza da arma.
Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Além da carreira na segurança pública, Clóvis também tinha atuação na política municipal.
Ele exercia seu segundo mandato como vereador de Jarinu e era conhecido por conciliar as atividades parlamentares com o trabalho na Guarda Civil Municipal.
A morte do agente causou comoção na cidade. Clóvis deixa duas filhas.
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