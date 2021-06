PAS/UnB 1 será aplicado para mais de 18 mil estudantes no domingo (27)

JM Júlia Mano*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um total de 18.895 inscritos no Programa de Avaliação Seriada 1 (PAS) farão a prova no domingo (27). O exame aplicado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) estava marcado para 21 de março, mas, devido lockdown decretado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a prova foi adiada. No último dia 9 de junho, foi anunciada a nova data da avaliação.

"Com o adiantamento em fevereiro, eu fiquei mais aliviada, pois eu não me sentia preparada", declara Maryana Belfort, 16 anos, estudante da 2ª série do ensino médio do Colégio Marista João Paulo II. A aluna estava se preparando para o PAS durante 2020. No entanto, ela começou a ter crises de ansiedade por causa da pandemia e não teve um ritmo de estudos acelerado.

Maryana acredita que deveria manter uma rotina intensa de preparação devido à alta concorrência em medicina, graduação que ela deseja fazer. "Continuei me preparando mesmo com o adiantamento do PAS. Na verdade, foi quando comecei a (estudar) todas as disciplinas com mais foco", conta.

A estudante também teve apoio da escola nas últimas duas semanas, depois de definido a data de aplicação. Os professores de Maryana se planejaram para fazer revisão dos assuntos da primeira série do ensino médio, que são cobradas na prova do PAS 1.

A divulgação da nova data não impactou Maryana, mas, com a definição, ela sente "frio na barriga" (foto: Arquivo Pessoal)

Com inicio do ano letivo de 2021, a jovem enfrentou dificuldades para conciliar a rotina da nova série com a preparação para a avaliação. "Com disciplina, foi possível estudar tanto para a escola como para o (PAS)", afirma Maryana.

Quem também apostou em uma rotina bem planejada foi Ricardo de Carvalho Nabuco, 16, estudante do Colégio Sigma da 910 Norte. Em 2020, ele acompanhou as aulas da escola de forma remota somado a um plano de estudos.

O adiamento da prova gerou preocupação no jovem por não ter sido definido uma nova data. Contudo, o estudante buscou manter a motivação para continuar com a rotina de preparação para a avaliação que consistia em separar uma hora diária para se dedicar aos estudos para o PAS 1. Além disso, Ricardo estabeleceu horários para dormir e, consequentemente, ter um bom sono.

Ricardo apostou em uma rotina e em um plano de estudos bem definidos para se preparar para a prova (foto: Arquivo Pessoal)

Com a migração do ensino presencial para o remoto em março de 2020, o estudante do Colégio Santo Elias de Sobradinho, João Marcelo, 16, preferiu se adaptar ao novo formato e começar os estudos para o PAS depois. "Principalmente, manter minha mente sã em meio a uma pandemia", conta o aluno.

O jovem tinha noção de que as provas das três etapas não seriam aplicadas em 2020 devido a pandemia. Todavia, a provável proximidade entre o PAS 1 e o PAS 2 do subprograma de João Marcelo gerou preocupação nele.

João Marcelo contou com o apoio dos professores para acalmá-los e auxiliar nos temas cobrados no PAS 1 (foto: Arquivo Pessoal)

"Demorei um pouco mais para focar mesmo na prova, analisei algumas obras pela escola e continuei (estudando) o estilo da prova e como a banca cobraria as questões", relata o jovem como buscou se preparar para a prova. No entanto, o estudante enfrentou dificuldades para conciliar os estudos para o PAS 1, com as aulas da 2ª série e com as atividades passadas.

A busca pela tranquilidade na hora da prova

A marcação do exame com um tempo de aproximadamente duas semanas entre o anuncio e a aplicação não deixou Ricardo preocupado. "Planejar para fazer a revisão dos conteúdos durante a semana, ter um bom horário de sono e, no sábado, relaxar para a prova", é a aposta dele para a reta final. O jovem não definiu a graduação, mas pretende cursar algum curso na área de engenharias.

Maryana conciliou, nos últimos meses, o tempo de estudo com o de lazer. "Se for para estudarmos até sabermos 100% do que está no edital, creio que não pararíamos, somente para dormir, e isso não é saudável", analisa a aluna.

João Marcelo decidiu mentalizar o objetivo. O estudante ainda não escolheu a graduação que deseja fazer, mas, tem em mente história, jornalismo e letras. "Embora, eu tenho medo de fracassar, venho tentando me manter focado e confiante", conta.

Sobre a prova

O exame do PAS 1 será aplicado no domingo (27) no Distrito Federal em: Águas Claras; Asa Norte; Asa Sul; Brazlândia; Ceilândia; Gama; Guará I; Paranoá; Planaltina; Recanto das Emas; São Sebastião; Samambaia; Sobradinho e Taguatinga. A prova também será realizada em Anápolis (GO); Formosa (GO); Goiânia (GO); Valparaíso de Goiás (GO); Belo Horizonte (MG); Patos de Minas (MG); Uberaba (MG) e Uberlândia (MG).

O exame começa às 13h (horário de Brasília) e terá duração de cinco horas. O local de prova está disponível no site do Cebraspe desde terça-feira (22). O estudante deve conferir o horário de entrada para o grupo, que está indicado no link de consulta.

Para fazer a prova, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, estar com o comprovante de inscrição e documento de identidade original em mãos. Caso o estudante leve alimentos e água, os recipientes, embalagem ou garrafa também devem ser de material transparente.

O candidato deve usar máscara durante o exame e ter reservas. Caso use descartável, deve fazer a troca a cada duas horas. Na entrada dos locais de prova, será medida a temperatura corporal, nas salas, será mantido o distanciamento social. Ao fim, será feito o controle de saída dos estudantes para evitar aglomeração.



*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo