Cursinho gratuito Galt abre seleção para turma de exatas com foco na UnB

O cursinho pré-vestibular gratuito Galt Vestibulares está com processo de seleção aberto para uma turma intensiva de preparação para o vestibular da Universidade de Brasília (UnB) com foco em matérias da área de exatas. Voltadas para o público de baixa renda, as aulas serão on-line e no período noturno, de 18h30 às 22h10, de segunda a sexta-feira.

As inscrições vão até 17 de julho e, além do preenchimento da ficha de inscrição com as informações da aluna ou do aluno, é preciso também fazer o pagamento de uma taxa simbólica de R$15. O edital completo está disponível no site do Galt.

O objetivo do curso é aprofundar os conhecimentos de matemática, biologia, química e física, por isso, será voltado para os candidatos que pretendem fazer a graduação em medicina, engenharias, psicologia, biotecnologia, química, farmácia, entre outros. Ao longo do semestre, disciplinas da área de humanas também poderão ser incluídas na grade horária para complementar o conteúdo.

Para concorrer às vagas não é necessário ser morador do DF, mas é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter concluído o ensino médio após ter estudado todos os anos em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral;

Estar matriculado para cursar o 3° ano do ensino médio em 2023 em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral. Além disso, é necessário ter cursado o 1° e 2° anos do ensino médio em escola pública ou em escola particular também na condição de bolsista integral;

De preferência, os candidatos devem estar inscritos no CadÚnico do Ministério do Desenvolvimento Social, mas não é uma condição obrigatória para participar do processo seletivo.

Para ingressar no Galt, as alunas e alunos que pagarem a taxa de inscrição, preencherem o formulário e enviarem os documentos necessários irão participar do Vestibulinho. A prova, com 90 questões, será aplicada de forma on-line em 27 de julho A segunda etapa de entrevistas ocorrerá entre 29 e 30 de julho, também na modalidade on-line. O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de agosto.







