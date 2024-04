Inscrições abertas para o vestibular de medicina do Uniceplac

CB Correio Braziliense

Inscrições vão até 31 de maio. - (crédito: Divulgação)

O Centro Universitário UNICEPLAC abre as inscrições para o vestibular de medicina com início no segundo semestre de 2024. Nesta edição, a instituição oferta 46 vagas de vestibular por meio de provas aplicadas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), e cinco vagas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O curso de medicina do UNICEPLAC tem duração de seis anos, capacitando o futuro profissional a trabalhar em todos os níveis do sistema de saúde. A ideia é integrar uma equipe multidisciplinar, com visão integral do ser humano.

Entre os diferenciais, o estudante tem a oportunidade de praticar o conhecimento em um dos maiores centros de simulação médica do país e no maior acervo anatômico da região. A instituição oferece mais de 35 ambulatórios dentro da faculdade para atendimento à população, onde, a cada ano, mais de 4 mil pessoas da comunidade são atendidas gratuitamente em diversas especialidades médicas.

Os interessados devem se inscrever até 31 de maio, exclusivamente pela internet. Os exames serão realizados no dia 8 de junho, na sede do UNICEPLAC, localizada no Gama, Distrito Federal. O edital e as inscrições estão disponíveis no link: https://shre.ink/8bC0.