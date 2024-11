Startup oferece bolsas de estudo para candidatos inscritos no PAS

CB Correio Braziliense

Iniciativa da Sofista Learning disponibiliza até 500 bolsas parciais para apoiar estudantes no PAS da UnB - (crédito: Divulgação/Freepik)

A Sofista Learning, startup de educação que prepara alunos para o ingresso na universidade, anuncia a abertura do programa de bolsas de estudo para estimular a aprovação de estudantes no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). Serão disponibilizadas 500 bolsas parciais, com descontos de até 80%, destinadas aos estudantes inscritos ou que planejam participar do processo seletivo.

Para se candidatar às bolsas, os estudantes devem estar inscritos no PAS UnB e realizar um cadastro no site da Sofista Learning. Os selecionados terão acesso a uma série de recursos, incluindo materiais de estudo, aulas preparatórias e acompanhamento personalizado. Para se inscrever, acesse o site.

"Nosso principal objetivo é democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo oportunidades para estudantes de todos os perfis. Sabemos que o processo seletivo de universidades renomadas pode ser desafiador, e queremos apoiar os alunos nessa jornada, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias e expertise para alcançar o sucesso", afirma Juliana Galvão, cofundadora da Sofista.

Com mais de 50 mil candidatos anuais, o PAS é uma das principais vias de acesso à UnB, avaliando o desenvolvimento e desempenho dos alunos ao longo do ensino médio. A iniciativa da Sofista busca facilitar o acesso dos estudantes à universidade, oferecendo suporte integral desde a preparação para o exame até a efetivação da matrícula.