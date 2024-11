Ciee oferecerá mais de 700 vagas de estágio e aprendiz em Brasília

CB Correio Braziliense

Ação é uma boa oportunidade para jovens que buscam o primeiro emprego - (crédito: Reprodução / CIEE)

O Centro de Integração Empresa-Escola — Ciee, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, promoverá, entre 12 e 13 de novembro, uma maratona de vagas que disponibilizará 719 oportunidades de estágio e aprendiz. O evento será gratuito e ocorrerá das 9h às 16h, na unidade do Ciee no Sudoeste, no endereço: SHC/SW, EQSW 304/504 — Edifício Ciee - Lote 2.



Para participar, os candidatos devem comparecer à unidade do Ciee portando documentos pessoais. Além disso, os interessados também devem se registrar na plataforma da instituição. O cadastramento requer endereço completo e contatos, como e-mail e número de telefone, pelo site https://shre.ink/gono.

Entre as vagas disponibilizadas, mais de 600 são reservadas ao programa de estágio, com foco em estudantes que estão cursando o ensino médio, técnico e superior, a partir dos 16 anos. Para o estágio, as áreas de administração, direito, tecnologia e comunicação são as que mais oferecem vagas.



Já o programa de aprendizagem contabiliza mais de 105 oportunidades. Para se candidatar às vagas nesta modalidade, é preciso ter entre 14 e 24 anos incompletos, estar cursando o ensino médio e fundamental, ou ter concluído os estudos. As vagas são destinadas sobretudo para os campos administrativo, açougue, serviços, logística, entre outros.