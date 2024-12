Carlinhos Maia rompe silêncio sobre afastamento de Anitta

Carlinhos Maia abriu o jogo sobre seu afastamento de Anitta, durante entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha". A cantora era muito próxima ao influenciador e chegou a ser madrinha de casamento dele com Lucas Guimarães.

No entanto, ele revelou: "A gente estava muito próximo, ela foi lá para casa, dormiu lá, viajamos ela me mostrava os clipes dela, eu ia para casa dela em aniversários... Teve um período ali que a gente ficou muito. E aí veio o negócio do casamento, das polêmicas e ela se afastou até hoje".

Além disso, Carlinhos acrescentou: "As pessoas se afastam, né? Eu nem julgo, porque hoje eu entendo que a pessoa tem sua carreira, o seu público, é o seu ganha pão aquilo dali. A pessoa não quer se queimar".

Contudo, Blogueirinha lembrou algumas polêmicas do influenciador e questionou: "Tu acha que então que devido às polêmicas, o cancelamento que você estava passando, Anitta se afastou de você por isso?".

Por fim, Maia desabafou: "No começo sim, não só com ela, mas com todos. Mas hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém". "Eu a considero uma das maiores referências do mundo no que ela faz. É uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci. Sou fã do trabalho dela. Só não tem mais amizade que tinha".