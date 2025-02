UnB vai divulgar resultado do Vestibular 1º/2025 nesta segunda (3)

DC Davi Cruz

Candidatos checam o nome no listão de aprovados - (crédito: Diogo Albuquerque)

A ansiedade de 14,5 mil candidatos que participaram do vestibular 1º/2025 da Universidade de Brasília (UnB) está chegando ao fim. O resultado oficial será divulgado nesta segunda-feira (3/2), a partir das 17h. Os vestibulandos poderão conferir seus nomes tanto presencialmente, no tradicional Listão que será fixado no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro, quanto on-line, pelo site oficial do Cebraspe e na página do Eu,estudante.

A última edição do vestibular disponibilizou 2.112 vagas em diversos cursos de graduação na UnB. Além disso, neste certame serão reservadas 40 vagas específicas para o disputa de chances no curso de licenciatura em língua de sinais brasileira/português como segunda língua, no período diurno.

As provas foram aplicadas nos dias 23 e 24 de novembro do ano passado, mobilizando milhares de candidatos de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal e também em municípios de Goiás e Minas Gerais. O exame testou os conhecimentos dos candidatos em áreas como linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, além da redação, que é sempre um dos pontos decisivos para a aprovação.

Resultado

O listão dos aprovados é um dos momentos mais esperados e emocionantes do processo seletivo. Tradição na Universidade, a divulgação presencial costuma reunir familiares, amigos e candidatos em busca do tão sonhado nome na lista. O clima é de festa, com gritos de comemoração, abraços emocionados e registro fotográficos para registrar o momento histórico.

O próximo passo para os candidatos que passaram provas será acompanhar o cronograma de matrícula, que estará disponível no site do Cebraspe e nos canais oficiais da UnB. Os vestibulandos precisam fundamental ficar atento às datas e à documentação necessária para garantir a vaga.