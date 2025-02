UnB libera consulta ao resultado do vestibular tradicional 2025, confira a lista

MR Marina Rodrigues JG Júlia Giusti*

Listão foi fixado no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro após às 17h - (crédito: Júlia Giusti )

O resultado do vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) foi divulgado às 17h desta segunda-feira (3/2) e está disponível para consulta no link: https://bit.ly/3WKFyqc. A divulgação dos aprovados também ocorreu presencialmente no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), com a presença de dezenas de pessoas, entre veteranos, possíveis calouros, familiares, amigos.

Destinada à seleção de candidatos para o primeiro semestre letivo de 2025, a edição registrou 14.528 inscritos para disputar 2.112 vagas nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. Entre os cursos de graduação disponíveis no câmpus Darcy, medicina, direito e psicologia foram os mais concorridos, com 196,80, 31,13 e 29,96 candidatos por vaga, respectivamente.

Também foram divulgados os aprovados para as 40 vagas específicas no curso de licenciatura em língua de sinais brasileira/português como segunda língua, no período diurno. O próximo passo para os selecionados é acompanhar o cronograma de matrículas, que ficará disponível no site do Cebraspe e nos canais oficiais da UnB. Os vestibulandos também devem ficar atentos às datas e à documentação necessária para garantir a vaga.





Relato dos aprovados

Juliano Victor, 19 anos, é o mais novo calouro de filosofia: “É muito emocionante, porque eu acabei de chegar do ensino médio, então estava com medo, até porque não recebi muito apoio para estar no curso. Estou bastante emocionado e feliz com a aprovação”, afirma ao Correio. Ele também elogia a recepção dos veteranos e tem boas expectativas para o curso. “A galera aqui é super receptiva, acho que vou amar muito esse curso”, diz.

A estudante Gabriela Rayol, 22 anos, está no 3º semestre do curso e recepcionou Juliano. “É sempre uma emoção receber os calouros, ainda considerando que o nosso curso tem uma desistência alta, então quanto mais gente está animado para continuar, mais feliz a gente fica.”

Juliano Victor (esquerda), 19 anos, calouro de filosofia: "Não recebi muito apoio para estar no curso, então estou bastante emocionado e feliz com a aprovação" (foto: Júlia Giusti )

Outra aprovada é Letícia Busoee, 18 anos, que irá cursar comunicação organizacional no câmpus Darcy Ribeiro. “Estou muito aliviada, na verdade. É um peso muito grande saindo das costas, estou muito feliz!”, compartilha.

Manuela Cotrim passou para arquitetura e urbanismo e também não esconde a alegria: “Nem tinha muita esperança e deu certo! Estou muito feliz e orgulhosa, nem sei explicar o que estou sentindo neste momento.”

Realizando um sonho, Laís Paula Costa dos Santos, 18 anos, passou para biotecnologia. “É um monte de emoções, e é maravilhoso porque a gente sonha com isso, de passar numa federal, orgulhar os pais. É um sonho passar na UnB e agora eu vi meu nome ali na lista, é o melhor dia da minha vida."

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues